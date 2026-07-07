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Incendio junto a la playa del Raset: virulentas llamas y negro humo (vídeos)

En un día de calor extremo, ha saltado en Dénia la alarma por un incendio que se ha declarado en un solar urbano y situado junto a la playa del Raset. Es donde estuvo la discoteca Menphis. Las llamas han devorado el seto que rodea este solar. Manaba una densa humareda. Se ha confinado en sus casas a los vecinos de las fincas cercanas. El viento empuja el humo hacia el mar.