Alfons Padilla

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El pavoroso incendio y el denso y tóxico humo del incendio en el desguace de El Verger (vídeo)

El incendio de El Verger está confinado. Se ha logrado aislarlo. Pero las llamas siguen devorando los coches y embarcaciones de fibra de vidrio que se hallaban en esta zona del desguace. Además, continúa manando un densísimo y tóxico humo que ha obligado a pedir a todos los vecinos que se confinen en sus casas y cierren puertas y ventanas.