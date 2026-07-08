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El pavoroso incendio y el denso y tóxico humo del incendio en el desguace de El Verger (vídeo)

El pavoroso incendio y el denso y tóxico humo del incendio en el desguace de El Verger (vídeo)

Alfons Padilla

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El pavoroso incendio y el denso y tóxico humo del incendio en el desguace de El Verger (vídeo)

Alfons Padilla

El Verger
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El incendio de El Verger está confinado. Se ha logrado aislarlo. Pero las llamas siguen devorando los coches y embarcaciones de fibra de vidrio que se hallaban en esta zona del desguace. Además, continúa manando un densísimo y tóxico humo que ha obligado a pedir a todos los vecinos que se confinen en sus casas y cierren puertas y ventanas.

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