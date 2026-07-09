Alfons Padilla

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Las precisas descargas desde el aire sobre el incendio de Beniarbeig (vídeo)

Los bomberos del Consorcio (parque de Dénia) y bomberos forestales desde tierra y los medios aéreos han logrado frenar el avance de las llamas en el cauce del río Girona, en Beniarbeig. El cañaveral es aquí muy espeso. El fuego se propagaba. La avioneta y el helicóptero han realizado descargas muy precisas. El tercer incendio tras el del Raset en Dénia y el del desguace en El Verger (y un conato en Xàbia) en tres días en la Marina Alta se ha logrado contener rápidamente.