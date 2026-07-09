Alfons Padilla

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

"Educació pública de qualitat i en valencià": la bienvenida de los docentes a Pérez Llorca en Benissa

"La huelga está suspendida, pero no desconvodada, y no vamos a desaprovechar la ocasión que tengamos para hacer llegar al president nuestras reivindicaciones", ha expresado este mediodía Abel Cardona, quien ha hablado en representación de los docentes que han recibido a Juanfran Pérez Llorca en Benissa coreando "educació pública de qualitat i en valencià". "En Benissa también sufrimos las elevadas ratios y la precarización de la enseñanza", ha añadido Cardona. La portavoz de Compromís, Mari Carme Ronda, que es también profesora, ha esperado a que Pérez Llorca saliera de la reunión con el alcalde y los concejales para pedirle que el Consell escuche y atienda las peticiones de los docentes y las familias valencianas. El president le ha dicho que hoy mismo ha anunciado que la Generalitat invertirá hasta 25.000 euros en cada colegio para climatizarlo.