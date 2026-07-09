Alfons Padilla

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El incendio de Dénia desde el aire: ha saltado la Vía Verde y ha rodeado casas y llegado al muro perimetral de las urbanizaciones

El susto ha sido de aúpa. El incendio en el Camí de la Bota, junto a los terrenos donde se construye el nuevo colegio de educación especial Raquel Payá de Dénia, ha saltado la Vía Verde, ha rodeado varias casas rurales y ha llegado, como se aprecia en las imágenes aéreas tomadas por el Consorcio de Bomberos de Alicante, al muro perimetral de las urbanizaciones.