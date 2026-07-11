Alfons Padilla

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Diana desova por segunda vez este verano en Dénia y... hasta la próxima: así ha vuelto al mar la tortuga

Diana es asidua de Dénia. Hace unos días puso el primer nido del año de tortuga en las playas valencianas. ¿Dónde? En Dénia, claro. Es el tercer año que desova en las playas de la ciudad. Y esta noche ha vuelto y ha puesto el segundo nido del verano. Siente predilección por la Marineta Cassiana. Los voluntarios que vigilan la llegada de tortugas la han visto volver al mar y han presumido, como lo han constatado, que la tortuga había desovado de nuevo: 76 huevos.