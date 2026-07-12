Alfons Padilla

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Una cala de Xàbia convertida en una discoteca: retumba la Barraca

Una cala de Xàbia convertida en una discoteca. La música retumba y se escucha desde la montaña. La Barraca (el Portitxol) ya no soporta más volumen. La música atruena a toda castaña. Ensordecedora. La masificación turística alcanza muchos decibelios. Un bar le ha cambiado totalmente la vida a una recoleta cala de humildes casitas de pescadores (ahora también hay chaletazos). "The final countdown", de Europe, anuncia, cuando atruena en la Barraca, el apocalipsis. En marcha la cuenta atrás para que el negocio arruine la esencia.