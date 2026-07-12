Alfons Padilla

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Así ha sido la puesta de la tortuga Mona: 96 huevos y el nido número 13 en Dénia (vídeo)

Mona también ha elegido Dénia. Mona es el nombre de la tortuga que esta pasada noche ha desovado en la playa de les Marines (cerca del hotel los Ángeles). Ha puesto 96 huevos. Se llama Mona por Mona Khalil, conservacionista de tortugas marinas del Líbano asesinada recientemente por un misil israelí. Diez de los huevos se han llevado al Oceanogràfic de València