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Bañistas, motos de agua, embarcaciones, mojitos... la costa más escarpada de Xàbia, conquistada por el turismo (vídeo)

Bañistas, motos de agua, embarcaciones, mojitos... la costa más escarpada de Xàbia, conquistada por el turismo (vídeo)

Alfons Padilla

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Bañistas, motos de agua, embarcaciones, mojitos... la costa más escarpada de Xàbia, conquistada por el turismo (vídeo)

Alfons Padilla

Xàbia
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El acantilado es el nuevo parque acuático de atracciones. El escarpado litoral de Xàbia bulle. Bañistas, motos de agua y embarcaciones han tomado esta costa. A estos turistas las playas y las calas les saben a poco. Buscan recovecos litorales más recoletos y salvajes. Nada se salva de la masificación. Las barcas de los mojitos también llegan a esta costa y surten de cócteles al turismo náutico.

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