Redacción Levante-EMV

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El susto en los "bous al carrer" de Pedreguer, desde otro ángulo: el herido es colaborador de la ganadería

El susto en los "bous al carrer" de Pedreguer, desde otro ángulo, desde la barrera (la otra, por suerte). El aficionado que luego resultó herido (es colaborador de la ganadería) le dio con la caña en la testuz al toro y éste se enrabietó. Se fue derecho hacia él y nada le frenó. Otros aficionados ayudaron al herido, que sufrió una contusión en la rodilla, y lo sacaron de la ratera.