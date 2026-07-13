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Tremendo susto en los "bous al carrer" de Pedreguer: un toro se mete en la barrera y deja un herido con contusiones

Tremendo susto en los "bous al carrer" de Pedreguer: un toro se mete en la barrera y deja un herido con contusiones

Redacción Levante-EMV

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Tremendo susto en los "bous al carrer" de Pedreguer: un toro se mete en la barrera y deja un herido con contusiones

Redacción Levante-EMV

Pedreguer
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Era un toro muy escurridizo. Embistió contra la barrera con ímpetu. Metió los cuernos y la cabeza, rompió un barrote y se coló dentro. Ocurrió en la madrugada del viernes al sábado, sobre las 2 horas, en los "bous al carrer" de Pedreguer. El toro causó contusiones a un aficionado. Veía los toros desde la barrera. No esperaba que el toro se metiera en la ratera. Ya se han revisado todas las barreras para asegurarse de que un incidente igual no vuelve a pasar.

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