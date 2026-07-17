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Nervios y miedo en las calles de Pedreguer: así se vivió la fuga de la vaquilla (vídeo)

Nervios y miedo en las calles de Pedreguer: así se vivió la fuga de la vaquilla (vídeo)

Alfons Padilla

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Nervios y miedo en las calles de Pedreguer: así se vivió la fuga de la vaquilla (vídeo)

Alfons Padilla

Pedreguer
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Nervios y miedo. La vaquilla trotaba libre por la zona del Patronat de Pedreguer y los vecinos corrían y buscaban refugio. Algunos se subieron en los coches. La Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil tuvieron controlado al animal, que, nada más escapar, sí embistió a una mujer de entre 35 y 40 años que se tiró al suelo y se hizo un ovillo para proteger a su hija pequeña. La mujer está hospitalizada. La vaquilla corrió pueblo arriba y acabó en el Carrer Pont. Se metió debajo de un algarrobo. Era complicadísimo capturarla. Se optó por sacrificarla. Un cazador local la abatió tras dar su visto bueno el ganadero.

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