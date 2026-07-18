Alfons Padilla

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La calle es de Ondara: pregón, "xupinàs", alegría desbordada y hasta el prodigio de la "lluvia" en un gran inicio de Sant Jaume

La "quintà" Fanecaes se lo ha pasado en grande en el balcón del Ayuntamiento de Ondara. Ha hecho vibrar a todo el pueblo con su desparpajo y alegría. Pregón, "xupinàs", fuegos artificiales, alegría desbordada y hasta refrescante y prodigiosa "lluvia". Los vecinos han lanzado desde las azoteas agua con mangueras mientras los quintos colgaban el cuadro de Sant Jaume. La noche es sofocante y viene de maravilla refrescarse. Estas fiestas son populares y de calle a más no poder. Han comenzado las cenas de amigos y fiesta en los garitos. La calle es de Ondara. Todo un pueblo vive intensamente Sant Jaume.