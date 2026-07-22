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Un coche irrumpe en el paseo peatonal de la playa del Arenal de Xàbia (vídeo)
La imprudencia se las trae. El conductor está denunciado por conducción temeraria. Irrumpió anoche con su coche, un BMW azul, en el paseo de la playa del Arenal de Xàbia. La Policía Local lo ha identificado. Se enfrenta a un delito contra la seguridad vial. Puso en peligro a los vecinos y turistas que paseaban tranquilamente.
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