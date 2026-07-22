¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Un coche irrumpe en el paseo peatonal de la playa del Arenal de Xàbia (vídeo)

La imprudencia se las trae. El conductor está denunciado por conducción temeraria. Irrumpió anoche con su coche, un BMW azul, en el paseo de la playa del Arenal de Xàbia. La Policía Local lo ha identificado. Se enfrenta a un delito contra la seguridad vial. Puso en peligro a los vecinos y turistas que paseaban tranquilamente.