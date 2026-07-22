Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez Ford AlmussafesSubvenciones fallerosOla de calorGigafactoría de VolkswagenValldigna VerdaAlerta roja ValenciaPlayas Cullera
instagramlinkedin
Un coche irrumpe en el paseo peatonal de la playa del Arenal de Xàbia (vídeo)

Un coche irrumpe en el paseo peatonal de la playa del Arenal de Xàbia (vídeo)

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Un coche irrumpe en el paseo peatonal de la playa del Arenal de Xàbia (vídeo)

RRSS WhatsAppCopiar URL

La imprudencia se las trae. El conductor está denunciado por conducción temeraria. Irrumpió anoche con su coche, un BMW azul, en el paseo de la playa del Arenal de Xàbia. La Policía Local lo ha identificado. Se enfrenta a un delito contra la seguridad vial. Puso en peligro a los vecinos y turistas que paseaban tranquilamente.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents