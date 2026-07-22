Alfons Padilla

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A "hamacazo" limpio: pelea nocturna y futbolera en el Arenal de Xàbia (vídeo)

Noche movida en la playa del Arenal de Xàbia. Primero fue lo del conductor que irrumpió con su coche en el paseo marítimo. Luego, se desató una pelea de tantas. Fue una trifulca a "hamacazo" limpio. Jaleaban a los contendientes. Incomprensible. Por los comentarios, se intuye que hay cuentas pendientes por el reciente Mundial de fútbol.