Alfons Padilla

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Así ha sido el rescate del ciclista de montaña de 69 años que ha acabado agotado, desorientado y sin agua en el cauce del Barranc de l'Infern

¿A dónde iba? En la Marina Alta hay decenas de "trialeras", sendas para hacer ciclismo de montaña. El Barranc de l'Infern, en la Vall de Laguar, es de senderismo puro y duro, no de dar pedales. Este ciclista de montaña de 69 años se ha lanzado a bajar y ha acabado abajo, en el cauce, agotado, sin agua y desorientado. El grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante lo ha sacado en helicóptero. Está bien. Los rescatadores le han dado abundante agua para que se rehidratara.