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Así ha sido el rescate del ciclista de montaña de 69 años que ha acabado agotado, desorientado y sin agua en el cauce del Barranc de l'Infern

Así ha sido el rescate del ciclista de montaña de 69 años que ha acabado agotado, desorientado y sin agua en el cauce del Barranc de l'Infern

Alfons Padilla

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Así ha sido el rescate del ciclista de montaña de 69 años que ha acabado agotado, desorientado y sin agua en el cauce del Barranc de l'Infern

Alfons Padilla

Alfons Padilla

La Vall de Laguar
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¿A dónde iba? En la Marina Alta hay decenas de "trialeras", sendas para hacer ciclismo de montaña. El Barranc de l'Infern, en la Vall de Laguar, es de senderismo puro y duro, no de dar pedales. Este ciclista de montaña de 69 años se ha lanzado a bajar y ha acabado abajo, en el cauce, agotado, sin agua y desorientado. El grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante lo ha sacado en helicóptero. Está bien. Los rescatadores le han dado abundante agua para que se rehidratara.

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