Alfons Padilla

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Protesta contra los deslindes en la playa perdida de Dénia (vídeo)

Ha sido un encuentro del todo atípico. No ha tenido lugar en la playa pública de Dénia. Es imposible. Aquí, en este tramo de les Marines, no queda ni un centímetro de playa. El temporal Gloria la destrozó. La reunión se ha realizado en la parcela de un chalé cuyo muro que mira al mar (más que mirar, está metido en el mar) está agrietado y destrozado. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que el Consell está luchando "con uñas y dientes" contra los deslindes del ministerio para la Transición Ecológica. Los jóvenes, más bulliciosos que sus padres, han coreado "Stop Ley de Costas". Martínez Mus ha dicho que, al defender a los 50 propietarios de Dénia que pierden la casa (se queda dentro del dominio público) y a "los cientos, incluso miles" que están afectados por la servidumbre de protección, lo que se hace es preservar el territorio valenciano y evitar que el mar y los temporales le den más y más mordicos.