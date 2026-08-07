Alfons Padilla

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Vuelve Bob, el fenómeno de los "bous al carrer" de Calp: quiebros, requiebros, revolcón y gritos de "torero, torero"

Había expectación. El pasado año fue la sensación de los "bous al carrer" de Calp. Demostró un talento innato para fintar a vaquillas y toros. Un fenómeno. Quizá la semana de ovaciones y éxito se le subió un poco a la cabeza y acabó demasiado envalentonado. Bob, que así se llama este joven de Mali vecino de Calp, está de vuelta. Ayer, en el primer día de los "bous al carrer", volvió a regalar quiebros y requiebros. También se llevó algún revolcón. Se levantó como si nada. El público lo ovacionó. "Torero, torero", corearon los asistentes a unos festejos taurinos concurridísimos. Empieza la semana grande de Bob, el fenómeno de los "bous al carrer" de Calp.