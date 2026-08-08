Teresa Andreu

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Revolcones milagrosos en los "bous al carrer" de Calp: "¡No le ha hecho nada, nada!"

Revolcones milagrosos. Los "bous al carrer" de Calp están dejando sustos y embestidas. Los aficionados que se han visto en aprietos han salido hasta ahora ilesos (como mucho, magullados). "¡No le ha hecho nada, nada!", se escuchaba ayer desde el "cadafal" después de que un joven escapara de las acometidas del toro. Anoche, Bob, el joven maliense que parece que haya estado toreando toda la vida, volvió a ganarse al público con quiebros y requiebros. Le ha salido un compañero de fintas taurinas, un joven ágil, liviano y de cimbreante cintura. Los dos se las apañan para tener al público más que entretenido.