Teresa Andreu

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Así ha sido la embestida más angustiosa en los "bous al carrer" de Calp

Sustitutos, sustos y sustazos. Y esta embestida fue de las angustiosas, de las que hacen temer que el aficionado saldrá mal parado. Pero no. Los "bous al carrer" de Calp están dejando revolcones milagrosos. Quienes los sufren salen casi ilesos (magullados). El joven zarandeado anoche se llevó un buen susto. El público respiró cuando vio que no había sufrido heridas graves.