Secciones

Es noticia
Eclipse en ValènciaEl tiempo en ValenciaSalario para vivir en ValènciaCrimen ValènciaPlan de RecuperaciónFerran Torres
instagramlinkedin
Así ha sido la embestida más angustiosa en los "bous al carrer" de Calp

Así ha sido la embestida más angustiosa en los "bous al carrer" de Calp

Teresa Andreu

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Así ha sido la embestida más angustiosa en los "bous al carrer" de Calp

Teresa Andreu

Calp
RRSS WhatsAppCopiar URL

Sustitutos, sustos y sustazos. Y esta embestida fue de las angustiosas, de las que hacen temer que el aficionado saldrá mal parado. Pero no. Los "bous al carrer" de Calp están dejando revolcones milagrosos. Quienes los sufren salen casi ilesos (magullados). El joven zarandeado anoche se llevó un buen susto. El público respiró cuando vio que no había sufrido heridas graves.

TEMAS

Tracking Pixel Contents