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Bob, el fenómeno de los "bous al carrer" de Calp, ya sabe cómo las gastan las vaquillas: embestido, lanzado por los aires y zarandeado

Bob, el fenómeno de los "bous al carrer" de Calp, ya sabe cómo las gastan las vaquillas: embestido, lanzado por los aires y zarandeado

Alfons Padilla

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Bob, el fenómeno de los "bous al carrer" de Calp, ya sabe cómo las gastan las vaquillas: embestido, lanzado por los aires y zarandeado

Alfons Padilla

Calp
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Bob, el joven de Mali vecino de Calp, es muy torero. Hasta ahora había saboreado las mieles del triunfo. Siempre salía airoso. Pero anoche cambiaron las tornas y comprobó cómo las gastan las vaquillas y toros de los "bous al carrer" de Calp. Primero una vaquilla lo embistió en la pirámide. Lo lanzó por los aires. Luego otra vaquilla lo embistió y zarandeó. Bob logró zafarse. Es ágil, pero con las vaquillas no te puedes fiar. Cuando sale malparado, se levanta con brío y mucha torería. A partir de ahora se lo tomará con más prudencia. Estos "traspiés" harán que no se envalentone tanto.

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