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Contenedores desbordados de basura en el tercer día de huelga en Calp (vídeo)

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Alfons Padilla

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Contenedores desbordados de basura en el tercer día de huelga en Calp (vídeo)

Alfons Padilla

Calp
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Contenedores desbordados de basura y con las bolsas amontonadas fuera. La huelga de recogida de basura de Calp (los trabajadores exigen a Acciona, la concesionaria, mejores condiciones laborales) ya está dejando imágenes preocupantes de acumulación de residuos. Los vecinos están indignados. Los servicios mínimos (el ayuntamiento ha solicitado a Acciona que se cumplan de forma estricta) no evitan que la basura se amontone. El momento es crítico. Ahora, en pleno verano y en plenas fiestas de Calp, la recogida de basura no solo debería funcionar al 100 %, sino que también haría falta reforzarla. La huelga ha llegado en los días de plena ocupación turística.

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