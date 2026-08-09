Alfons Padilla

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Costalada y conmoción: acaba en el hospital tras voltearlo la vaquilla en los "bous al carrer" de Calp

Ha sido el incidente más grave de lo que va de "bous al carrer" en Calp. Un joven no logró esquivar a la vaquilla, que lo embistió y volteó. Pero lo peor fue la caída. Se dio una fuerte costada contra el suelo. Quedó conmocionado. Los trasladaron al hospital de Dénia para hacerle pruebas y descartar que hubiera sufrido lesiones importantes. Está bien.