Teresa Andreu

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Gran noche de música y cine en Xàbia: así sonaron las legendarias composiciones de Ennio Morricone

Para gustos, colores. Sí, pero nada tiene más color ni más poder para convocar imágenes que la música de cine. El Centre Artístic Musical de Xàbia hizo de su concierto de verano un concierto de cine. Y salió de cine. Espectacular. Música bajo un cielo estrellado y en una noche que corría una ligera brisa. Para gustos, colores. Hay forofos de John Williams (los músicos interpretaron la banda sonora de "Superman" y de "Indiana Jones"). Pero nada supera a las originalísimas composiciones de Ennio Morricone para "La trilogía del dólar", los tres legendarios "spaghetti western" de Sergio Leone. Gran concierto. De cine.