Alfons Padilla

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Indignación y manguerazo: los vecinos de Calp no soportan más la acumulación de basura y el mal olor

Los vecinos y turistas de Calp nunca esperaban que en pleno mes de agosto, con la campaña turística en pleno apogeo, el pueblo estuviera manga por hombro. La huelga de basura tiene impacto en la calle. Los trabajadores están en su derecho. La negociación con la empresa, Acciona, enquistada. Y el pueblo, a rebosar de basura. Más de un vecino ha echado mano de la manguera. Se ha hartado de la suciedad y le ha dado un repaso a una acera junto a los contenedores que estaba hecha un asco.