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Tormenta en la Marina Alta: un chaparrón deja en pocos minutos más de 20 l/m2 en Xaló, Parcent, Dénia o Xàbia

Tormenta en la Marina Alta: un chaparrón deja en pocos minutos más de 20 l/m2 en Xaló, Parcent, Dénia o Xàbia

Alfons Padilla

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Tormenta en la Marina Alta: un chaparrón deja en pocos minutos más de 20 l/m2 en Xaló, Parcent, Dénia o Xàbia

Alfons Padilla

Xàbia
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La tormenta ha entrado con fuerza en la Marina Alta. Jarrea. También se ha desatado mucho aparato eléctrico. De repente, se ha hecho casi de noche. Preludio del eclipse. En Xaló, Parcent, Dénia o Xàbia, han caído más de 20 l/m2 en una media hora (datos de Avamet y Meteoxàbia). Ha habido rachas de viento de cien kilómetros hora. Calles como la avenida Trenc d'Alba, en Xàbia, bajaban repletas de agua.

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