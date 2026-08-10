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¡Menudo estropicio! Un tráiler pierde toda su carga de cajas de refrescos en pleno centro de Calp (vídeo)

¡Menudo estropicio! Un tráiler pierde toda su carga de cajas de refrescos en pleno centro de Calp (vídeo)

Alfons Padilla

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¡Menudo estropicio! Un tráiler pierde toda su carga de cajas de refrescos en pleno centro de Calp (vídeo)

Alfons Padilla

Calp
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Toda la carga desparramada. Y es una carga frágil, de vidrio. Un tráiler ha perdido en la rotonda de Plaza Central de Calp (intersección de las avenidas de Diputación y del País Valencià) su cargamento de cajas de refrescos. Y el estropicio ha sido tremendo. Las botellas se han roto. ¡Crash! Se ha tenido que cortar el tráfico. La curva ha quedado convertida en la cama de un faquir. Los cristales rotos, esparcidos. Solo le faltaba a Calp, ahora que tiene los contenedores inundados de basura (por la huelga), una buena "escampà" de botellas y vidrios. Y, mientras, el cielo negrísimo. Y el eclipse, más cerca. Los supersticiosos lo tienen todo: cristales rotos, súbita tormenta y un fenómeno astronómico que ocultará el sol.

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