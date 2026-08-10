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Prodigio en Dénia: nacen 128 tortuguitas, y así rebullen en el nido y "caminan" hacia el mar (vídeo)

Prodigio en Dénia: nacen 128 tortuguitas, y así rebullen en el nido y "caminan" hacia el mar (vídeo)

Alfons Padilla

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Prodigio en Dénia: nacen 128 tortuguitas, y así rebullen en el nido y "caminan" hacia el mar (vídeo)

Alfons Padilla

Dénia
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Extraordinario fin de semana para la biodiversidad marina de Dénia. El viernes por la tarde eclosionó el primer nido de los cuatro del "Campamento Tortuga". Nacieron 48 tortuguitas. Rebullían en la arena. Y el sábado por la noche nacieron nada menos que 80 tortugas en un nido que no estaba localizado y que es, por tanto, el quinto de los que han puesto en las playas de Dénia las tortugas marinas (Caretta caretta). Ver a los tortuguitas aletear y dar "pasos" titubeantes hacia el mar es una maravilla. El prodigio de la vida.

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