Alfons Padilla

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La cima del Puig de la Llorença, en Benitatxell, tomada por la eclipsemanía (vídeo)

Vacaciones astronómicas. Pero no por irse por las nubes. Bueno, una nube ha aparecido en el momento más inoportuno y ha amenazado con arruinar el eclipse. Al final, la nube lo ha velado un poco y ha dejado disfrutar de un espectáculo astronómico que en la cima del Puig de la Llorença, en el Poble Nou de Benitatxell, ha reunido a más de 3.000 personas. El eclipse ha sido una fiesta. Y continúa. Muchos han decidido quedarse a contemplar las fugaces perseidas. Excelente idea. Así no bajan todos los coches de golpe. El dispositivo de Policía Local, Protección Civil, bomberos forestales y sanitarios de la Generalitat ha funcionado perfectamente.