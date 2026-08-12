Alfons Padilla

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La cogida más tonta de los "bous al carrer" de Calp: se queda como un pasmarote ante el toro y ocurre lo que todos veían venir (vídeo)

Hay cogidas que se ven venir. Imprudencias de libro. Este hombre debió pensar que los toros y vaquillas de los "bous al carrer" de Calp son corderitos inofensivos. Se quedó plantado como un pasmarote ante un toro jabonero (color crema del pelaje). Y pasó lo que presumían todos los asistentes a estos festejos taurinos. El astado lo embistió, lo tiró al suelo y lo vapuleó a su gusto. Cuando los voluntarios taurinos pudieron quitarle de encima el toro al fallido "don Tancredo", éste ya sí se apresuró a meterse en la barrera. No obstante, el toro todavía le dio otra embestida de recuerdo. Tuvo la suerte de no sufrir cornada.