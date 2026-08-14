Alfons Padilla

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Así quedan los contenedores de basura de Calp tras pasar el camión de recogida: no se retiran las bolsas amontonadas en la acera

La situación Calp es desesperada. En el apogeo de la campaña turística, la basura se amontona fuera de los contenedores. El ayuntamiento dispone de informes municipales que constatan que la empresa Acciona no está cumpliendo los servicios mínimos de la huelga que el día 6 de agosto iniciaron sus trabajadores. Los vecinos y turistas se echan las manos a la cabeza. Aseguran que los camiones pasan, vacían los contenedores, pero no recogen la montaña de residuos de la acera, la que rodea los contenedores. El gobierno local quiere que Salud Pública declare que Calp sufre insalubridad para poder tomar medidas extraordinarias sin inmiscuirse en el derecho legítimo de los trabajadores (reclaman sueldos dignos) a la huelga.