Alfons Padilla

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Los turistas que se van: la cola en la entrada a la AP-7 en Benissa

Ecuador de agosto. Unos vienen (operación salida) y otros se van (operación retorno). El viaje de estos últimos, el de la vuelta a casa, también trae cola. De hecho, esta tarde de viernes y este fin de semana va a ser de muchísimo trajín en las carreteras. En la Marina Alta, hay retenciones en todas direcciones. Esta tarde había cola para coger el desvío de la N-332 que lleva al acceso a la AP-7. Las retenciones más habituales son las de las salidas de la autopista en Ondara y Benissa. Pero al revés también las hay. Y esta tarde, pelín taciturnos, los turistas que regresan después de disfrutar de las playas de Dénia, Xàbia, Moraira, Benissa o Calp también han tenido atasco.