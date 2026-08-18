Alfons Padilla

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Bañarse en Dénia junto a muros destrozados (vídeo)

Otro verano con la "playa" (¿esto es una playa?) hecha pedazos. Los pocos bañistas que no quieren renunciar a zambullirse en este tramo del Blay Beach, en la extensa playa de les Marines de Dénia, tienen que hacer acrobacias para llegar al mar. Miran muy bien donde pisan. Y avisan del peligro de que los muros que precariamente siguen en pie (los destrozó el temporal Gloria en 2020) se vengan abajo. La regresión de la costa (el cambio climático se percibe aquí bien a las claras) es imparable.