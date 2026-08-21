Alfons Padilla

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El tacto con el que la Policía de Xàbia ha rescatado a un buitre atrapado en un chalé (vídeo)

Los agentes de la Policía Local acuden a servicios insólitos. Un buitre que se ha despistado por la tormenta ha terminado atrapado en un chalé de la urbanización Putxol de Xàbia. El agente ha utilizado una sábana para capturar al ave sin causarle ningún daño. Ha cogido al buitre con delicadeza y lo ha metido en una caja. Le ha destapado la cabeza. El buitre está anillado. Lo recogerán los veterinarios del Centro de Recuperación de Aves de la Generalitat Valenciana.