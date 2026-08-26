Alfons Padilla

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Y ahora un pequeño tornado hace volar sombrillas y desata el caos en la playa de la Fossa de Calp (vídeo)

Faltaba el tornado. De repente, el vendaval ha barrido la playa de la Fossa de Calp. Han volado sombrillas y toallas. Los bañistas agarraban como podían sus enseres para que no se los llevara el violento viento. Se ha desatado el caos. Ha durado poco. La playa recupera poco a poco la normalidad. Tras la "rissaga" o meteotsunami de Xàbia de este lunes, llega otro fenómeno extremo: el pequeño tornado ha sacudido el que era hasta ese momento un tranquilo día de playa.