Alfons Padilla

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"Noche mágica en Dénia": nacen otras 140 tortuguitas (vídeo)

"Noche mágica en Dénia". Así ha descrito la asociación Eucrante lo que ha ocurrido en la playa de les Albaranes de Dénia, en el "Campamento Tortuga". Han eclosionado dos nidos, uno de una puesta de Diana y otro del desove de Mona. Han nacido nada menos que 140 tortuguitas. Han roto el cascarón y ya nadan en el Mediterráneo. Bulle la biodiversidad en las playas de Dénia. Los nidos eclosionan de dos en dos.