Alfons Padilla

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Espectacular práctica de salvamento marítimo en la bahía de Xàbia: la última tarde de playa de muchos bañistas fue de película

Los turistas apuraban la playa en Xàbia. Este sábado, el último de agosto, cuando declinaba el día y el sol derramaba su última luz, los bañistas alucinaron con una práctica de Salvamento Marítimo que, claro, no sabían si era un simulacro o una emergencia real. Además, desde una embarcación manaba humo. Los tripulantes habían lanzado un bote de humo para marcar al helicóptero, el Helimer, la dirección de viento. El ejercicio fue espectacular. Se realizó en la bahía. Es uno más de los muchos que lleva a cabo Salvamento Marítimo. Los turistas que acaban ya sus vacaciones vivieron una última tarde de playa de película.