Alfons Padilla

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Bulle la gran tradición agrícola de la Marina Alta en "l'escaldà" de Jesús Pobre (vídeo)

Decenas de personas se arremolinaron alrededor de la caldera. Jesús Pobre ha convertido "l'escaldà" en un gran acontecimiento de cultura popular y tradición agrícola. La explicación fue muy didáctica. Bullía la tradición. "Ha tallat": esa es la palabra mágica. Los racimos, sacados del agua que hierve y está perfumada con olivarda y otras plantas aromáticas del Montgó, salían perfectos para terminar de secarse al sol. Pasa de la buena.