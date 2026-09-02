En directo Sigue la última hora de las manifestaciones en apoyo a Ceuta

Alfons Padilla

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Un millar de personas se concentra en Xàbia en solidaridad con Ceuta (vídeo)

Un millar de personas se ha concentrado en la Plaça de l'Església de Xàbia en solidaridad con Ceuta. Entre los asistentes, estaba el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien tiene casa en el municipio. La alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, ha leído el manifiesto. Ha pedido que la solidaridad de Xàbia "resuene como un tambor y llegue a Ceuta". Ha subrayado que Xàbia también "es un pueblo acogedor y de convivencia". Ha pedido que se entienda también "el drama de cada persona que cruza una frontera". Ha atajado los insultos a Pedro Sánchez y los cánticos de "invasión".