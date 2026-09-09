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Teresa Andreu

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El cielo resplandece y el mar es un espejo: espectacular castillo en Xàbia

El cielo resplandece y el mar es un espejo. Este espectacular castillo de fuegos artificiales que se dispara en la playa de la Grava de Xàbia (cierra las fiestas de la Mare de Déu de Loreto) tiene algo de traca final del verano. Horas después, la vuelta al cole. La pirotecnia y ese juego colosal de vivísimos colores y reflejos cierran la gran trilogía festiva de Xàbia. Todo comenzó, allá por el solsticio de verano, con las Fogueres de Sant Joan. Luego, llegaron los Moros y Cristianos. Las fiestas del Loreto terminan con la apoteosis de los fuegos artificiales.