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Alfons Padilla

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Todos al helicóptero: así fue el rescate en el Montgó de la senderista de 21 años con un posible golpe de calor y sus tres agotados acompañantes

El Montgó, a pleno sol y a 35 grados de temperatura, es una trampa. El grupo de rescate del Consorcio de Bomberos acudió de nuevo a evacuar a senderistas que despreciaron la dureza de esta montaña y el intenso calor. Subieron en el helicóptero a la joven de 21 años que sufrió un posible golpe de calor y a sus también jóvenes acompañantes, todos afectados de deshidratación y agotados.