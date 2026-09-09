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Así está hoy la playa del Arenal de Xàbia: temporal, lluvia y bandera roja

Así está hoy la playa del Arenal de Xàbia: temporal, lluvia y bandera roja

Alfons Padilla

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Así está hoy la playa del Arenal de Xàbia: temporal, lluvia y bandera roja

Alfons Padilla

Xàbia
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Cambio brusco del tiempo. Y no de un día para otro, sino de la mañana a la tarde. Llueve de momento con mucho "trellat" en la Marina Alta. En el mar sí se nota el cambio. Era una balsa de aceite. Esta tarde se ha desatado el temporal. En la playa del Arenal de Xàbia, los socorristas han izado la bandera roja. Hay fuerte oleaje. Los surfistas disfrutan muchísimo de este mar agitado.

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