Es noticia Tres accidentes complican el tráfico en Valencia en plena hora punta

Alfons Padilla

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Ruge el mar en Xàbia y la tormenta deja 97 l/m2 en Pego (vídeo)

Ruge el mar en Xàbia. Tras una noche de chubascos a ratos intensos en la Marina Alta (en la Plana de Pego se han recogido 97 l/m2), la comarca despierta con el tiempo agitado. El mar, proceloso, obligará hoy a izar la bandera roja en las playas. En Xàbia, el temporal está golpeando con fuerza todo el litoral. En el Segon Muntanyar y en la Cala Blanca (vídeo), hay un intenso oleaje.