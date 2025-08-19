La Guardia Civil investiga las causas del incendio que ha dejado un fallecido y dos heridos en Benifaió. El fuego se produjo pasadas las 22:00 horas de este lunes y dio lugar a dos explosiones. En la vivienda afectada residían un padre y un hijo. El padre, de aproximadamente 50 años de edad, falleció y los servicios de emergencias atendieron a un herido y a una mujer que se había intoxicado con el humo. Las explosiones llenaron de vidrios la calle Arquitecte Artal con Mestra Pepita Olivé Martín, donde esta mañana la Guardia Civil ha realizado las investigaciones ante la atónita mirada de los vecinos, que anoche escucharon las explosiones «que parecían bombas», en sus palabras.