Una vaquilla embiste a un hombre durante los festejos taurinos de Turís después de que el animal se dirigiera directamente hacia él mientras se encontraba sentado en mitad de la plaza junto a tres amigos más. El grupo había colocado una mesa de plástico en el centro del recinto y permanecía alrededor de ella en sillas esperando la salida del animal.
ÚLTIMA HORALa ola de calor deja 103 muertos en la C. Valenciana en la semana más mortífera de la década
Toman un vermú en medio de la plaza de toros de Turís y la vaquilla les sorprende
Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor.
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí