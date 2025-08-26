Levante-EMV

Toman un vermú en medio de la plaza de toros de Turís y la vaquilla les sorprende

26·08·25 | 12:25 | Actualizado a las 12:27

Una vaquilla embiste a un hombre durante los festejos taurinos de Turís después de que el animal se dirigiera directamente hacia él mientras se encontraba sentado en mitad de la plaza junto a tres amigos más. El grupo había colocado una mesa de plástico en el centro del recinto y permanecía alrededor de ella en sillas esperando la salida del animal.

