Juan Galán ha recurrido a la Inteligencia Artificial para tratar de mostrar cómo podía ser la noria que en el siglo XVIII permitía regar desde el Xúquer los cultivos de les Cases de Moncada, una heredad vinculada al monasterio de la Murta. Él descubrió los restos de esta construcción en la margen derecha del Xúquer, a su paso por Alzira, y ha realizado la investigación que permite documentar que los monjes del monasterio construyeron hasta tres norias en este punto.