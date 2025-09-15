Levante-EMV

Así cocina una paella el cocinero ecuatoriano que ha ganado el concurso de Sueca

la Ribera | 15·09·25 | 19:55

El cocinero ecuatoriano Tomás Angulo se ha alzado este domingo con el premio a la mejor paella del mundo en el Concurs Internacional de Paella Valenciana que se celebra en Sueca. Regenta en quito un catering especializado en arroces que cocina en directo para los clientes. “En realidad no es una sorpresa, aunque sí difícil de creer”, confiesa en relación a su victoria.

