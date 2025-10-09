Agustí Perales Iborra

«Es duro ver que todos los negocios han reabierto después de la riada en su local y yo no»

Tres negocios ubicados en los bajos de una finca de l’Alcúdia aún no han podido reabrir tras las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre que afectaron a los locales donde trabajaban desde hace tiempo. Un año después del desbordamiento del río Magro, los propietarios de estos establecimientos han tenido que reubicar sus comercios en otros puntos del municipio tras ser desalojados de la zona comercial en la que se encontraban.