Los alcaldes de la dana, agradecidos con los Reyes: "Hay que reconocer su implicación y proximidad en los momentos más difíciles"

Los reyes Felipe VI y Letizia han querido tener otro gesto con los municipios afectados por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre. La Casa Real les ha recibido en Madrid con motivo del Día de la Hispanidad. Los alcaldes de las localidades daminificadas de la Ribera no han querido perderse esta cita histórica, en la que han aprovechado la ocasión para agradecerles todo el cariño y apoyo recibido desde aquel momento.