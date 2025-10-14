Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Levante-EMV

Una broma macabra pone en alerta a la Policía Local en Algemesí

Los vecinos y vecinas que transcurrían el pasado sábado por la noche por la pasarela peatonal que da acceso al colegio Maristas de Algemesí se llevaron un gran susto. Un saco con forma humana colgaba del techo, por lo que los residentes alertaron rápidamente a los agentes de la Policía Local para averiguar si se trataba de una persona o una simple broma macabra.